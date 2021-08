Bologna-Salernitana è 0-0 dopo il primo tempo. I granata restano in 10

Primo tempo bloccato quello tra Bologna e Salernitana. Poche occasioni da rete con le due squadre che sono ancora in fase di studio. La gara si innervosisce nel finale con il difensore dei granata Strandberg che, nel giro di un minuto, prima per un fallo su Orsolini e poi per un tocco di mano, rimedia due cartellini gialli lasciando la sua squadra in dieci uomini. Al 37’ Dominguez sfiora il gol del vantaggio. All’intervallo è 0-0, la gara sarà decisa nei secondi quarantacinque minuti.

Foto: Sito ufficiale Salernitana