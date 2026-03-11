Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: out Mancini per squalifica
11/03/2026 | 17:23:46
La Roma ha diramato la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per il match di Europa League contro il Bologna in programma domani alle 18:45.
Questa la lista completa:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini;
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli;
Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
Foto: X Roma