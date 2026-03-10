Bologna-Roma e Fiorentina-Rakow: gli arbitri delle italiane in Europa
10/03/2026 | 17:34:46
L‘Uefa ha reso note le designazioni di Europa e Conference League.
Questi gli arbitri delle italiane impegnate giovedì:
BOLOGNA-ROMA (Ottavi di andata di Europa League)
Arbitro: Sven Jablonski GER
Assistenti: Eduard Beitinger e Lasse Koslowski GER
IV Uomo: Harm Osmers GER
Addetti al Var: Bastian Danker e Robert Schroder GER
FIORENTINA vs RAKOW (Ottavi d’andata Conference League)
Giovedì 12 marzo 2026, ore 21:00
Arbitro: Georgi Kabakov BUL
Assistenti: Martin Margaritov BUL e Martin Venev BUL
Quarto uomo: Radoslav GidzhenovBUL
Video Assistant Referee: Dragomir Draganov BUL
Assistente Video Assistant Referee:
Nikola Popov BUL