Bologna, ritiro a Pinzolo dal 6 al 17 luglio

In occasione della conferenza stampa di Mihajlovic, è stato presentato anche il ritiro estivo di Pinzolo dove il Bologna si ritroverà dal 6 al 17 Luglio. A riguardo hanno parlato il Sindaco di Pinzolo, il Presidente dell’azienda per il Turismo e l’Assessore ai grandi eventi: ““E’ un orgoglio per noi avere ancora la possibilità di ospitare il Bologna, non solo per i risultati sportivi ma anche perché ci dà l’opportunità di far conoscere il nostro territorio. Un ritiro quello di quest’anno che torna, finalmente, ad essere senza restrizioni. Allo stato attuale abbiamo cristallizzato le date 6-17 luglio e abbiamo voglia di far vivere appieno agli amici di Bologna le opportunità del nostro territorio. Ci saranno, tra le altre, una serie di iniziative volte a invitare gli amici iscritti ai Fun Club di Bologna ossia abbonati e iscritti al Centro Bologna Club per avvicinarli alle nostre proposte. Ancora non abbiamo indicazioni sugli avversari che sfideranno il Bologna in ritiro, ma sappiamo che saranno minimo due partite. Il nostro obiettivo è quello di avere sia il mister che Riccardo a Pinzolo, anche perché Mihajlovic non ha potuto seguire la squadra negli ultimi due raduni, quindi la nostra speranza è quella che ci siano entrambi”

Foto: Twitter Bologna