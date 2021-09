Bologna, ripresi gli allenamenti: differenziato per Schouten. Un mese di stop per Kingsley

Il Bologna non si ferma e prosegue la preparazione in vista della prossima sfida di campionato. Ecco il report della seduta odierna: “All’indomani della vittoria sul Verona – riporta il sito ufficiale del club – la squadra ha ripreso ad allenarsi: seduta defaticante per i titolari di ieri sera, lavoro in campo per gli altri. Differenziato per Jerdy Schouten. Gli esami cui è stato sottoposto Micheal Kingsley hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale destro, con tempi di recupero di circa un mese”.

Foto: Sito ufficiale Bologna