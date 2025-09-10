Bologna, rientrati i Nazionali. Holm e Casale si allenano a parte

10/09/2025 | 14:35:18

Il Bologna ha aggiornato i tifosi con una nota ufficiale, il report dopo l’allenamento: “Proseguono gli allenamenti dei rossoblù verso #MilanBFC di domenica. Per i ragazzi di Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Rientrati in città Giovanni Fabbian, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Remo Freuler, Nikola Moro, Massimo Pessina e Martin Vitik dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto lavoro differenziato. Palestra per Tommaso Pobega e terapie per Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana.

FOTO: Sito Bologna