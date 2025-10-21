Bologna, ricovero in ospedale per Vincenzo Italiano per una polmonite

21/10/2025 | 11:25:23

Piccolo imprevisto in casa Bologna che ha visto l’allenatore Vincenzo Italiano avere piccoli problemi di salute. Il tecnico, nella giornata di ieri, è stato ricoverato in ospedale per una polmonite.

La nota del club: “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”.

In virtù del comunicato che parla di 5 giorni di degenza, Vincenzo Italiano non partirà dunque per la trasferta di Bucarest in Europa League, con il Bologna che scenderà in campo domani alle 18.45, e molto probabilmente non sarà presente neanche domenica a Firenze nella gara contro la sua ex Fiorentina in programma alle ore 18.

Foto: X Bologna