Bologna, recuperato De Silvestri in vista della Fiorentina

Dopo aver recuperato Posch e Beukema la scorsa settimana, il Bologna recupera anche Lorenzo De Silvestri in vista della Fiorentina. Per mister Thiago Motta restano indisponibili il centrocampista El Azzouzi (guaio muscolare), il cui rientro è previsto dopo la sosta con il Torino e il lungodegente Soumaoro, out fino a fine stagione. Di seguito il comunicato: “Continua la preparazione del Bologna alla trasferta di domenica sul campo della Fiorentina. Oggi – si legge nel report ufficiale del club – la squadra ha svolto lavoro tecnico ed esercitazioni sulle conclusioni in porta. Lorenzo De Silvestri è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Seduta differenziata per Oussama El Azzouzi”.

Foto: Instagram De Silvestri