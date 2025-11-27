Bologna raggiunto dal Salisburgo (1-1). Fiorentina sotto 1-0 al Franchi contro l’AEK Atene
27/11/2025 | 21:51:06
Conclusi i primi tempi delle due italiane in Europa in campo alle 21. Risultati non proprio positivi per Bologna e Fiorentina.
Il Bologna è sull’1-1 al Dall’Ara contro il Salisburgo. Inizio impressionante dei felsinei, 20 minuti di assedio, chance clamorose sprecate. Al 25′ Jens Odgaard insacca il gol del vantaggio in favore del Bologna, conclusione di destro che batte gli austriaci.
Bologna che si rilassa un attimo e il Salisburgo ne approfitta. Al 33′ Vertessen insacca l’1-1 sfruttando un contropiede dopo un regalo di Lucumi. Gara di nuovo in parità.
La Fiorentina è sotto 1-0 al Franchi contro l’AEK Atene. La compagine greca sblocca la contesa al 35’. Sul cross di Pineda c’è la pizzata di testa di Pereyra che trova sul secondo palo un solipsismo Gacinovic, il quale non può far altro che appoggiare in rete da pochi passi. Fiorentina chiamata al ribaltone nella ripresa.
Foto: Instagram Odgaard