Bologna, questa sera Mihajlovic sarà in panchina contro il Verona

Il Bologna si fa portatore di una bellissima notizia e annuncia che il suo tecnico Sinisa Mihajlovic ha lasciato l’ospedale per raggiungere il resto della squadra in albergo e per sedere poi in panchina durante l’esordio di campionato che vedrà i felsinei impegnati sul campo del Verona. Questa la nota della società rossoblu attraverso il proprio profilo twitter: “Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina“.

Foto: twitter Bologna