Bologna, problema a un ginocchio per Sulemana in Nazionale. Si teme un mese di stop
07/09/2025 | 11:02:24
Ancora problemi infortuni in casa Bologna. Dopo Federico Bernardeschi e Ciro Immobile, si ferma anche Ibrahim Sulemana. Il centrocampista ghanese, arrivato l’ultimo giorno di mercato dall’Atalanta, ha subito una contusione al ginocchio destro durante il ritiro con la Nazionale del Ghana. Il giocatore rischia un mese di stop.
Il giocatore rientrerà a Bologna nelle prossime ore e domani sarà sottoposto a visite specialistiche all’Isokinetic di Casteldebole. Dovrebbe rientrare dopo la prossima sosta delle Nazionali di ottobre.
Foto: X Bologna