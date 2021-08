Primo allenamento, in parte con i compagni e in parte differenziato, per Marko Arnautovic a Casteldebole, nuovo acquisto del Bologna. La squadra di Sinisa Mohajlovic ha ripreso questo pomeriggio la preparazione a Liverpool-Bologna con una seduta tecnico-tattica, con Roberto Soriano e Musa Barrow che si sono allenati in maniera differenziata e Andri Baldursson in parte con il gruppo.