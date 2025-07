Bologna, prima amichevole: 8-0 al Gitschberg. Subito doppietta per Immobile

17/07/2025 | 20:15:34

Si è da poco conclusa la prima amichevole estiva del Bologna, che nel ritiro di Valles in Trentino ha iniziato i suoi impegni pre-stagionali battendo 8-0 il Gitschberg Jochtal. Primi (due) gol dal ritorno in Italia per Ciro Immobile, che Italiano ha schierato da titolare. Due reti all’attivo anche per Ndoye, Orsolini, di Cambiaghi e Castro le altre due reti della partita.

Foto: instagram bologna