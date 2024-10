Bologna, Pobega in gruppo. Differenziato per Ferguson

Ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti del Bologna verso la sfida con il Genoa: i rossoblù hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Tommaso Pobega è rientrato parzialmente al lavoro coi compagni, ed è tornato a Bologna Stefan Posch dopo gli impegni in Nazionale. Seduta differenziata per Lewis Ferguson, terapie per Oussama El Azzouzi.

Foto: Twitter Bologna