Bologna, ha fatto più Miha in due partite che Inzaghi in sette mesi

E’ proprio il caso di dirlo: ha fatto più Sinisa Mihajlovic in due partite alla guida del Bologna che Pippo Inzaghi in sette mesi. Non occorreva certo il mago per dare un’impronta che i rossoblù mai hanno avuto, Sinisa voleva dimenticare periodi difficili e di insoddisfazioni personali, pur avendo avuto l’opportunità di guidare grandi club. Il Bologna lo aveva contattato già a dicembre, lui aveva dato la disponibilità forse perché aveva intuito che sarebbe stata la piazza in grado di fargli dimenticare tutte le recenti delusioni. E’ presto per i bilanci o per i giudizi definitivi, ma in 180 minuti (più recupero) ha fatto più di quanto non abbia fatto Inzaghi. Spazzando via quella mentalità (perdente) di restare in dieci dietro la linea della palla, aspettando il momento di ripartire. Un modo per gettare la spugna ancora prima di scendere in campo e che fortunatamente appartiene al passato. Buongiorno Bologna, con Sinisa è davvero (finalmente) un nuovo giorno.

Foto: Twitter ufficiale Bologna