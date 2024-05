Ansia in casa Bologna per l’attaccante Joshua Zirkzee. Oggi sono ripresi gli allenamenti e il sito ufficiale del club ha esposto questa nota: “Dopo la conquista della qualificazione in Champions League, sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione alla partita con la Juventus. Per i rossoblù lavoro atletico e partitella. Differenziato per Joshua Zirkzee”.

Foto: Instagram Zirkzee