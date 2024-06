Bologna, per l’attacco c’è anche Strand Larsen

Con il futuro di Joshua Zirkzee ancora da scrivere, il Bologna continua a cercare l’eventuale sostituto del centravanti olandese. E arrivano novità. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club emiliano, oltre a Ioannidis del Panathinaikos, segue anche Strand Larsen del Celta Vigo. Nell’ultima stagione in Liga, il centravanti svedese classe 2000 ha messo a segno 13 gol e fornito 3 assist in 37 presenze.