Bologna-Parma, le probabili formazioni

Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, col derby emiliano Bologna-Parma. Calcio d’inizio alle 20.45.

Mihajlovic dovrebbe confermare buona parte della formazione scesa in campo col Milan, a eccezione della squalificato Dijks: giocherà invece il nuovo arrivato, Hickey. Probabile cambio anche a centrocampo, con uno tra Poli e Medel che prenderà il posto di Nicolas Dominguez.

Scelta invece importante in attacco per Liverani: questa volta il duo dovrebbe essere composto da Karamoh e da uno tra Cornelius e Inglese. Più probabilmente quest’ultimo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh.

Foto: Twitter Bologna