Bologna-Parma, le curiosità: primo derby emiliano in Coppa Italia al Dall’Ara
03/12/2025 | 16:15:27
Domani alle 18 il match tra Bologna e Parma.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 24 i precedenti a Bologna tra le due squadre: 9 vittorie bolognesi, 10 pareggi e 5 vittorie crociate.
-La vincente affronterà una tra Lazio e Milan.
-Quello di domani sarà il primo derby emiliano nella storia della Coppa Italia giocato a Bologna.
-Questa sarà la gara numero 300 del Bologna in Coppa Italia.
-Sia Bologna che Parma hanno vinto la competizione tre volte.
-Tra Vincenzo Italiano e Carlos Cuesta questo sarà il secondo incontro ufficiale .