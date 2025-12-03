Bologna-Parma, le curiosità: primo derby emiliano in Coppa Italia al Dall’Ara

03/12/2025 | 16:15:27

Domani alle 18 il match tra Bologna e Parma.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 24 i precedenti a Bologna tra le due squadre: 9 vittorie bolognesi, 10 pareggi e 5 vittorie crociate.

-La vincente affronterà una tra Lazio e Milan.

-Quello di domani sarà il primo derby emiliano nella storia della Coppa Italia giocato a Bologna.

-Questa sarà la gara numero 300 del Bologna in Coppa Italia.

-Sia Bologna che Parma hanno vinto la competizione tre volte.

-Tra Vincenzo Italiano e Carlos Cuesta questo sarà il secondo incontro ufficiale .