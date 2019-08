Bologna, parla Poli: “Era la prima senza Mihajlovic, ci manca”

Ieri il Bologna ha aperto la propria stagione sportiva vincendo per 3-0 in casa del Pisa nel terzo turno di Coppa Italia. Per la prima volta in una gara ufficiale, sulla panchina felsinea non si è seduto Sinisa Mihajlovic. A riguardo ha parlato Andrea Poli, autore del gol del vantaggio ospite. Queste le sue dichiarazioni, raccolte dal sito ufficiale rossoblu: “Se perdi queste partite è molto grave, se le vinci sembra scontato, invece è un successo importante. Era la prima gara senza il mister, è stato particolare ma abbiamo vinto e siamo contenti. Kingsley ascolta i consigli, è bravo. Gli stiamo dando una mano perché le sue prestazioni continuino su questa strada. Dobbiamo cercare di essere più uniti di quello che eravamo l’anno scorso: il Mister manca a tutti, dobbiamo cercare di sopperire alla sua assenza con la determinazione e l’applicazione. Sono contento per il gol, spero di farne altri, la mia esultanza è dedicata a due persone speciali, mi sta accompagnando dall’anno scorso e sono contento“.

Foto: sito ufficiale Bologna