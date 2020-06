Bologna, parla Bigon: “Ibra? Discorso chiuso. E vogliamo tenere Palacio”

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato anche di mercato ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Juve: “Il rinnovo di Mihajlovic? Non c’erano dubbi. Vorremmo cancellare questa annata per alcune cose per costruire il futuro sulle basi che abbiamo posto. Per farlo bisogna chiudere bene la stagione, a cominciare da oggi. Palacio? Non si sostituisce. La nostra intenzione è di continuare con lui: è qui da un po’ e abbiamo un rapporto bellissimo. Ne parleremo più avanti ma spero di risolvere questa faccenda. Ci teniamo che faccia parte di questo gruppo. Credo che resteremo insieme. Se la suggestione Ibra rimane tale? Assolutamente sì. Era nata a gennaio dal rapporto tra lui e Sinisa. Poi ha fatto le sue valutazioni e ha scelto il Milan. Il discorso è chiuso, va bene così”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna