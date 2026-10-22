Bologna, Palladino: “Il Cagliari sarà agguerrito. La condizione fisica non deve essere un alibi. Odgaard può fare la punta”

22/10/2026 | 16:18:01

Raffaele Palladino presenta la sfida contro il Cagliari, in programma sabato alle 15:00.

Su Odgaard: ” Lo volevo allenare per capirne le caratteristiche e quale fosse l’abito migliore da fargli indossare, perché lo conoscevo solo da avversario. Lo vedo come punta o sottopunta”.

Su Ferguson: “Può darci leadership ed è fondamentale sia in fase di possesso sia di ripiegamento”.

Su Moro ed El Azzouzi: “Stanno crescendo e devono sentirsi importanti. Io non lascio indietro nessuno”.

Sul ruolo di prima punta dopo l’infortunio di Piccoli: “Dovbyk è un giocatore più d’area, Enem è bravo a riempire l’area ma gli viene meglio legare il gioco, mentre Odgaard può partire dall’inizio se vogliamo fare un determinato tipo di partita. Vorrei che tutti e tre possano credere di partire titolari a Cagliari”.

Sulla condizione atletica e i tanti infortuni: “Non parliamo più di condizione fisica perché non vorrei che diventasse un alibi. Stiamo lavorando duramente e la mia squadra deve correre e sudare e sono certo che la condizione fisica migliorerà sempre di più. Vedo già miglioramenti”.

Sul Cagliari: “Il Cagliari è una squadra camaleontica. Riescono ad alternare le due punte, con i trequartisti o addirittura con il tridente. Me li aspetto agguerriti dopo la sconfitta con il Monza e mi aspetto di vedere una squadra che sappia difendere bene perché ha giocatori di gamba e grande fisicità”.

Sul portiere: ” Il portiere non deve essere il tema della settimana. Pessina ha la mia fiducia, Skorupski ha risposto benissimo contro l’Inter, ma poi le responsabilità delle scelte me le prendo io”.

Foto: X Bologna