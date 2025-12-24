Bologna, operazione perfettamente riuscita per Bernardeschi

Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Federico Bernardeschi per circa sei settimane. L’ex attaccante bianconero, come comunicato dal Bologna, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola sinistra. L’operazione, effettuata ieri presso l’ospedale di Sassuolo dall’équipe del professor Porcellini, è perfettamente riuscita; ora il giocatore inizierà il percorso di recupero, con tempi di rientro stimati intorno a un mese e mezzo.

Foto: sito Bologna