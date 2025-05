Bologna, oggi la festa al Dall’Ara con la Coppa Italia

24/05/2025 | 09:53:13

Oggi è il giorno di Bologna-Genoa, con le due squadre pronte a salutare i tifosi e chiudere i rispettivi campionati. La squadra di Italiano, qualificata per l’Europa League della prossima stagione, festeggerà il trionfo in Coppa Italia con il Frecciarossa davanti ai propri tifosi, come riporta la Lega Serie A in un comunicato. Il Genoa, invece, punta a concludere in bellezza una stagione che ha garantito una salvezza tranquilla e anticipata per il secondo anno consecutivo.

Foto: Instagram Screen Serie A