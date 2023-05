Il Mondiale Under 20 come fucina di talenti non passa inosservato per gli operatori di mercato del calcio italiano. In particolare, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il Bologna avrebbe messo gli occhi sull’esterno argentino Brian Aguirre. In questa stagione, il classe 2003 ha messo a referto 2 reti e 3 assist in 16 presenze con la maglia del Newell’s Old Boys.

Foto: Brian Aguirre Instagram