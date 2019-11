Bologna, non solo Orsolini: prima volta da ricordare anche per Svanberg

A Palermo, contro l’Armenia, Roberto Mancini ha fatto debuttare anche Riccardo Orsolini. L’attaccante del Bologna ha risposto con un gol, un assist e un rigore procurato. Una serata da incorniciare per il classe 1997 ma anche per il suo compagno di club Mattias Svanberg. Infatti il classe 1999, alla seconda convocazione in Nazionale maggiore, ha debuttato giocando da titolare il match tra la sua Svezia e le Fær Øer. Un 3 a 0 finale che ha visto il centrocampista del Bologna segnare un gol e fornire un assist a John Guidetti per la terza rete della serata.

Foto: Profilo Twitter ufficiale del Bologna