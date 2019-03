Costretto a lasciare il campo al 22′ della sfida tra Torino e Bologna, Blerim Dzemaili è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. Buone notizie per il centrocampista visto che non si sono evidenziate lesioni muscolari. Come si legge nel comunicato della società rossoblu, il calciatore ha svolto solamente un allenamento differenziato.

Foto: Sito Bologna