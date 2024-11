Bologna, Ndoye è tornato in gruppo. Casale e Skorupski a parte

Buone notizie per il Bologna in vista del Lille: è tornato in gruppo Dan Ndoye. Di seguito la nota: “A due giorni da #BFCLille, i rossoblù hanno lavorato divisi in due gruppi: scarico per i più impiegati ieri a Roma, seduta tattica per gli altri. Dan Ndoye è rientrato in gruppo, mentre Lukasz Skorupski e Nicolò Casale, superate le sindromi influenzali, si sono allenati a parte. Differenziato per Michel Aebischer e Oussama El Azzouzi”.

Foto: Instagram Bologna