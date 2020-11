Ecco le scelte definitive di Mihajlovic e Gattuso per la sfida delle 18, esclusi per scelta tecnica Mario Rui e Ghoulam, saranno in tribuna:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Oshimen.

All. Gattuso