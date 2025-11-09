Bologna-Napoli, le curiosità: l’ultima vittoria dei partenopei in Emilia risale al 2022

09/11/2025 | 11:50:49

Alle 15 il match tra Bologna e Napoli.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 74 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia: 33 successi del Bologna, 20 pareggi e 21 vittorie del Napoli.

-La sfida a Bologna negli ultimi 3 anni si è sempre chiusa in parità.

-L’ultima vittoria del Napoli risale al 17 gennaio 2022.

-La prima vittoria assoluta del Bologna nella storia della Serie A a girone unico fu proprio contro il Napoli, il 27 ottobre 1929.

-Tra Vincenzo Italiano ed Antonio Conte sono 4 i precedenti ufficiali: 2 pareggi e 2 vittorie per l’allenatore dei partenopei.