Bologna-Napoli è 0-0 all’intervallo. Palo di Osimhen

Finisce 0-0 il primo tempo tra Bologna e Napoli al Dall’Ara. Un buon Bologna che difende bene contro il Napoli, che però ha avuto alcune chance per sbloccare la gara. Al 5′ apro di Osimhen ben lanciato da Raspadori. Sulla respinta Kvara non trova la porta.

Il Bologna perde Posch dopo 10′ minuti, per un problema al flessore. Al suo posto entra De Silvestri.

Al 36′, ci prova Kvaratskhelia che vede però il portiere del Bologna, Skorupski, salvare. Nel finale di tempo, problemi alla caviglia per De Silvestri, dopo un contrasto. Ultima chance del primo tempo è un tiro da fuori di Raspadori. Finisce 0-0 il primo tempo al Dall’Ara.

