Bologna, Motta non recupera ancora Odgaard. Soumaoro parzialmente in gruppo

Il Bologna è tornato ad allenarsi oggi, svolgendo una seduta d’allenamento mattutina, per cominciare a preparare la prossima gara di campionato, da giocare in trasferta contro il Torino. Thiago Motta non potrà ancora contare su Jens Odgaard, il quale ha lavorato a parte. Ritorna parzialmente in gruppo, invece, Adama Soumaoro. Questo il report pubblicato dal club felsineo sul proprio sito:

“All’indomani di Bologna-Udinese, questa mattina sono ripresi gli allenamenti dei rossoblù in vista della trasferta di venerdì sera a Torino. Seduta di scarico in palestra e sul campo per i titolari di ieri, riscaldamento, lavoro atletico e partitella finale per gli altri. Allenamento differenziato per Jens Odgaard. Adama Soumaouro ha svolto in parte allenamento differenziato e in parte col gruppo. Domani gli allenamenti della squadra proseguiranno con una seduta di lavoro mattutina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole”.

Foto: Instagram Bologna