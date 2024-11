Bologna-Monaco, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Monaco, match di Champions League in scena questa sera alle 21. Fiducia a Castro dal primo minuto per i rossoblu, Minamino out per i francesi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Camara, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. All. Hutter

Foto: X Bologna