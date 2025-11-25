Bologna, modifica alla lista Uefa: Dominguez entra al posto di Freuler

25/11/2025 | 15:49:38

Il Bologna modifica la propria lista UEFA. Come riporta il club rossoblù, infatti, alla rosa per l’Europa League di Vincenzo Italiano sarà aggiunto Benjamin Dominguez, che subentrerà al posto dell’infortunato Remo Freuler. Questa la nota del club: “Variazioni della lista per l’Europa League. Il Bologna FC 1909 ha presentato richiesta alla UEFA di inserimento in Lista A di Benjamin Dominguez in luogo di Remo Freuler, e di aggiunta in Lista B di Matteo Franceschelli”.

Foto: sito Bologna