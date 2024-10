Bologna-Milan, riunione in corso per la decisione definitiva

Bologna–Milan, in programma domani alle 18, è l’argomento del giorno dopo l’ordinanza del ieri del Sindaco a seguito dei gravissimi eventi che hanno colpito la città emiliana. L’idea è quella di giocare, in questi minuti è in corso una riunione per capire la possibilità di disputare la gara al Dall’Ara oppure se traslocare a Como.

Foto: Twitter Bologna