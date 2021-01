Bologna-Milan, le formazioni ufficiali

Eccole le scelte ufficialli di Stefano Pioli e Sinisa Mihajilovic per l’anticipo del sabato tra Bologna e Milan. Rossoneri per continuare a mantenere il comando dopo i passi falsi contro Atalanta e Inter, felsinei per mantenersi a distanza dalla zona rossa.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks, Schouten, Domínguez, Orsolini, Soriano, Sansone, Barrow.

Milan(4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Leao, Rebic, Ibrahimovic