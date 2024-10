Sta per essere presa una decisione riguardante la partita tra Bologna e Milan in programma per domani alle 18:00. Scartata la prima ipotesi di giocare il match a Bologna a porte chiuse. Da quanto emerso nel corso della riunione, si sta optando in questo momento per la soluzione Empoli (a porte chiuse), dopo che era stata già valutata l’opzione Como.

Foto: Twitter Bologna