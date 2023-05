Bologna, metà dell’incasso della sfida contro il Napoli sarà devoluto a “Un aiuto per l’Emilia Romagna”

Il Bologna ha deciso di devolvere metà dell’incasso della sfida della prossima settimana al Dall’Ara contro il Napoli, alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”. Di seguito il comunicato del club: “Il Bologna Fc 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulla nostra regione, aderisce alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Napoli, in programma al Dall’Ara la prossima settimana.

Foto: sito ufficiale Bologna