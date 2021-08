Bologna-Liverpool 0-2: vittoria e dominio della gara per i Reds

Nello stadio francese, Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, si sono date appuntamento Bologna e Liverpool per affrontarsi in due amichevoli estive da 60 minuti l’una. La prima delle due amichevoli organizzate, iniziata alle ore 16 di questo pomeriggio tra le due squadre, è terminata con la vittoria per 2 reti a 0 a favore degli inglesi guidati da Klopp. Un match in cui si è visto il dominio del club arrivato al 3 posto nella passata stagione in Premier League. Il risultato si sblocca dopo 6 minuti di gioco con un errore di Bonifazi in impostazione che regala palla a Jota. Dribling ai danni di Soumaouro e palla alle spalle di Skorupski per l’1-0. I Reds spingono e pressano alto, tanto che al 13′ arriva un altro il raddoppio firmato Manè. Ancora un errore da parte di uno rossoblu, questa volta Svanberg, che regala palla all’avversario con un retropassaggio sciagurato. Il primo tempo si conclude con altre due attentati degli uomini di Klopp sventati da Skorupski. Nella ripresa, la musica non cambia: l’onda rossa continua a tenere palla e a gestire la gara, salvo nel finale, quando a 3 minuti dalla fine, Orsolini trova il gol su assist di Svamberg. Purtroppo però, l’esterno offensivo del Bologna si trova in fuorigioco al momento della ricezione del pallone. Gol annullato su segnalazione del guardalinee e match che si conclude con la vittoria del Liverpool.

LIVERPOOL: Kelleher; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk (43’ Williams), Robertson; Elliot (50’ Woodburn), Milner, Keita; Salah, Jota, Mane. All.: Klopp.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Annan; Svanberg, Schouten, Vignato; Orsolini, Santander, Sansone. All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Pignard.

MARCATORI: 6’ Jota, 12’ Mane.

Foto: Twitter Bologna