Bologna, lesioni per Pobega e Sulemana. Tempi di recupero lunghi

09/09/2025 | 13:48:37

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù verso la sfida con il Milan di domenica. Per i rossoblù attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Rientrato in città Lukasz Skorupski dopo gli impegni con la Polonia, mentre Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto lavoro differenziato. Terapie per Ciro Immobile.

Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega, in seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane. Ibrahim Sulemana ha invece riportato una lesione del legamento collaterale mediale destro, con tempi di recupero di circa 4 settimane.

Foto: sito Bologna