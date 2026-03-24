Bologna, lesioni muscolari per Pobega e Odgaard

24/03/2026 | 11:05:47

Report in casa Bologna sulle condizioni di Tommaso Pobega e Jens Odgaard che avevano saltato la sfida contro la Lazio per problemi fisici.

Il club rossoblù ha fatto svolgere ai due giocatori esami strumentali dettagliati per capirne l’entità. Questi i report con i tempi di recupero: Il report su Pobega. Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Gli esami cui è stato sottoposto Jens Odgaard hanno evidenziato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane.

Foto: sito Bologna