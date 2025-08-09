TOP NEWS
Bologna, lesione al polpaccio per Ferguson. Tornerà a settembre dopo la sosta

09/08/2025 | 13:00:33

Il Bologna si prepara ad affrontare l’inizio del nuovo campionato con un’assenza importante. Quella del centrocampista Lewis Ferguson che sarà infatti costretto a saltare le prime due giornate di Serie A a causa di una lesione al polpaccio. L’infortunio, accusato nei giorni scorsi durante la preparazione estiva, richiederà uno stop precauzionale di almeno un mese per evitare ricadute e permettergli di recuperare al meglio. Il giocatore scozzese tornerà a settembre dopo la sosta per le Nazionali.

Foto: sito Bologna