Bologna, lesione al polpaccio per Ferguson. Tornerà a settembre dopo la sosta
09/08/2025 | 13:00:33
Il Bologna si prepara ad affrontare l’inizio del nuovo campionato con un’assenza importante. Quella del centrocampista Lewis Ferguson che sarà infatti costretto a saltare le prime due giornate di Serie A a causa di una lesione al polpaccio. L’infortunio, accusato nei giorni scorsi durante la preparazione estiva, richiederà uno stop precauzionale di almeno un mese per evitare ricadute e permettergli di recuperare al meglio. Il giocatore scozzese tornerà a settembre dopo la sosta per le Nazionali.
Foto: sito Bologna