Bologna-Lazio, le curiosità: i precedenti in coppa sorridono ai felsinei

11/02/2026 | 17:16:38

Alle 21 il match dei quarti di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 79 i precedenti tra le due formazioni al Dall’Ara: 44 vittorie del Bologna, 19 pareggi e 16 vittorie della Lazio.

-Bologna e Lazio si incontreranno per l’11esima volta nella competizione: 6 vittorie rossoblù, 3 pareggi e 2 vittorie biancocelesti.

-La Lazio non disputa una semifinale della competizione dalla stagione 2023/24.

-Tra Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri questo sarà l’ottavo incontro ufficiale: 4 vittorie per il tecnico biancoceleste, 2 pareggi e 1 vittoria del tecnico felsineo.