Bologna-Lazio 1-0 all’intervallo. Decide Mbaye. E Skorupski blocca un rigore di Immobile sullo 0-0

Sono terminati i primi 45 minuti del secondo anticipo di Serie A tra Bologna e Lazio. Succede tutto in 2 minuti: al 17′ fischiato un rigore a favore della Lazio per il fallo di Dominguez su Correa, ma Ciro Immobile si fa ipnotizzare da Skorupski, che già aveva respinto un rigore a Ibra. Passano nemmeno 2 minuti e il Bologna trova il vantaggio: al 19′ Orsolini ci prova da dentro l’area, Reina non trattiene la sfera e respinge, sul pallone si avventa Mbaye che sblocca la gara.

Foto: sito ufficiale Bologna