Questa mattina il Bologna ha ripreso ad allenarsi in vista dell’ultima di campionato contro la Juve. Come riportato dal sito ufficiale del club, seduta tecnico-tattica con partitella: Federico Santander si è allenato in parte con i compagni, lavoro differenziato per Nicolas Dominguez, Danilo Larangeira e Mattias Svanberg.

FOTO: Instagram Svanberg