Sono ripresi sotto la pioggia di questo pomeriggio gli allenamenti del Bologna a Casteldebole. Attivazione atletica per i rossoblù poi esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Seduta differenziata per Marko Arnautovic. Ricordiamo che per il Bologna è in programma la sfida di domenica alle 12.30 a Torino contro i granata di Juric. Foto: sito ufficiale Bologna