Bologna, l’ad Fenucci: “Mihajlovic non è in discussione. A giugno ci incontreremo per progettare il futuro”

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, nel corso di un’intervista a Radio Rai, ha parlato anche del futuro di Sinisa Mihajlovic. “Abbiamo un rapporto particolare con Sinisa e siamo molto legati a lui. Non è in discussione, ha ancora due anni di contratto e i primi di giugno ci vedremo per capire come rinforzare la squadra. La proprietà vuole un Bologna più forte, parleremo con il mister per capire dove intervenire, anche se il mercato sarà particolare, come negli ultimi mesi. Vedremo come investire e come far crescere i nostri giovani”.

Infine sulla gara di ieri persa contro la Juve. “È stata una partita brutta, volevamo regalare una soddisfazione finale ai tifosi. La stagione poteva andare meglio ma anche molto peggio, visto che non siamo mai entrati nella lotta per non retrocedere”.

FOTO: Sito Bologna