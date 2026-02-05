Bologna, la lista UEFA: fuori De Silvestri. C’è Joao Mario
05/02/2026 | 21:13:56
Il Bologna ha depositato all’UEFA la lista dei giocatori che disputeranno le gare ad eliminazione diretta della UEFA Europa League. Resta fuori De Silvestri, dentro Joao Mario. Nel dettaglio:
1 Skorupski, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 17 Mario, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 23 Sohm, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 70 Baroncioni, 71 Lai, 72 Happonen, 73 Castaldo, 74 Negri, 82 Franceschelli.
Foto: Instagram Bologna