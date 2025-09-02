Bologna, la lista Europa League: fuori Immobile
02/09/2025 | 19:26:32
Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha svelato la lista per l’Europa League, spiccano l’assenza di Immobile, Dominguez, Sulemana e De Silvestri,
Lista A
PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
DIFENSORI: Casale, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
CENTROCAMPISTI: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;
ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe
Foto: instagram bologna