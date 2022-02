Nel pomeriggio si è deciso anche il destino di Bologna-Inter, gara prevista al ‘Dall’Ara’ il 6 gennaio e mai giocata in seguito ai tanti casi Covid tra i bolognesi che avevano spinto l’Ausl emiliana a mettere in quarantena la squadra. La Corte sportiva d’appello, allineandosi con la scelta del Giudice sportivo, ha detto no al club nerazzurro che chiedeva il 3-0 a tavolino.

FOTO: Twitter Bologna